Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Михайловские грязи» наступили по народному календарю

Церковный праздник — Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, в который чествуют ангелов и архангелов, отмечают сегодня. Об этом пишет портал calend.ru.

Поскольку на Руси в этот день часто случалась оттепель и дороги оттаивали, его иногда называли михайловскими грязями. Люди говорили: «Если Михайло путь порушил, не жди его до зимнего Николы». Однако не меньшей редкостью были и михайловские морозы, о которых отзывались иначе: «Михайло мосты мостит».

По погоде на Михайлу судили о предстоящей зиме. Если наблюдали в этот день иней — нужно было ждать больших снегов. Если Михайлов день начинался с тумана — готовились к оттепели.

В деревнях начинались михайловские праздники, знаменующие окончание всех летних и осенних сельских работ. Кроме того, к этому времени крестьяне получали выручку за проданные товары, а работникам выплачивались заработанные ими деньги. Хозяйки накрывали столы, готовили вкусные блюда — начинались пиры и гуляния. В этот день считалось не зазорным и побывать в гостях, и самому гостей принять.

Угощались на Михайлу обычно домашним пивом, пирогами из свежей муки, медом, жареным мясом. Празднования часто затягивались на целую неделю — до строгого Филиппова поста.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

21 ноября 2022

До -7 градусов и снег прогнозируют сегодня в Псковской области
21 ноября 2022

Горводоканал предупредил псковичей об отключении водоснабжения
21 ноября 2022

Банки РФ повысили ставки по вкладам в ноябре
21 ноября 2022

Госдума рассмотрит законопроект о выходном 31 декабря

21 ноября 2022

На Северо-Западе России будет доминировать антициклон
21 ноября 2022

Россиянам объяснили, когда и почему в стране снизятся цены на автомобили
20 ноября 2022

Жителей Херсона вызывают на допросы
20 ноября 2022

Две человека пострадали в результате ДТП в Псковском районе


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...