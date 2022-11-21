«Михайловские грязи» наступили по народному календарю

07:15, 21 ноября 2022, ПАИ

Церковный праздник — Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, в который чествуют ангелов и архангелов, отмечают сегодня. Об этом пишет портал calend.ru.

Поскольку на Руси в этот день часто случалась оттепель и дороги оттаивали, его иногда называли михайловскими грязями. Люди говорили: «Если Михайло путь порушил, не жди его до зимнего Николы». Однако не меньшей редкостью были и михайловские морозы, о которых отзывались иначе: «Михайло мосты мостит».

По погоде на Михайлу судили о предстоящей зиме. Если наблюдали в этот день иней — нужно было ждать больших снегов. Если Михайлов день начинался с тумана — готовились к оттепели.

В деревнях начинались михайловские праздники, знаменующие окончание всех летних и осенних сельских работ. Кроме того, к этому времени крестьяне получали выручку за проданные товары, а работникам выплачивались заработанные ими деньги. Хозяйки накрывали столы, готовили вкусные блюда — начинались пиры и гуляния. В этот день считалось не зазорным и побывать в гостях, и самому гостей принять.

Угощались на Михайлу обычно домашним пивом, пирогами из свежей муки, медом, жареным мясом. Празднования часто затягивались на целую неделю — до строгого Филиппова поста.