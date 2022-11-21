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Общество

День приветствий празднуют сегодня в мире

Всемирный день приветствий (World Hello Day) отмечается ежегодно 21 ноября. Его главная цель — обратить внимание общественности на важность личного общения для сохранения мира. Об этом пишет портал calend.ru.

Праздник приветствий придумали в 1973 году два брата-американца Майкл и Брайен Маккомаки в разгар холодной войны, в ответ на конфликт между Египтом и Израилем. День был необходим как знак протеста против усиления международной напряженности.

«Нужен простой, но эффективный поступок», — решили братья и отправили письма с приветствиями во все концы мира. Они никому не навязывали своих идей борьбы за мир во всём мире и снижения международной напряжённости, а только просили адресата поприветствовать еще кого-нибудь, хотя бы десять человек. Эту идею поддеражали более чем в 180 странах. 

У каждого народа есть свои, исторически сложившиеся обычаи приветствовать друг друга, но межнациональный этикет, тем более на различных международных встречах, по сути, одинаков — при встрече, традиционно, люди желают друг другу добра и здоровья, благополучия и успехов в делах.

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