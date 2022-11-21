Volkswagen вылетел в кювет в Струго-Красненском районе

09:57, 21 ноября 2022, ПАИ

ДТП произошло в Струго-Красненском районе, на 8-м км автодороги Цапелька - Струги Красные - Плюсса 20 ноября в 11:10. 23-летний водитель автомобиля Volkswagen Jetta на опасном повороте не учёл плохие метеорологические условия (снегопад), не справился с управлением и съехал в правый кювет с последующим опрокидыванием. Об этом сообщает ГИБДД УМВД РФ по Псковской области.

Пострадавших нет.

На месте ДТП работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.