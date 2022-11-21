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Происшествия

Volkswagen вылетел в кювет в Струго-Красненском районе

Фото ГИБДД по Псковской области

ДТП произошло в Струго-Красненском районе, на 8-м км автодороги Цапелька - Струги Красные - Плюсса 20 ноября в 11:10. 23-летний водитель автомобиля Volkswagen Jetta на опасном повороте не учёл плохие метеорологические условия (снегопад), не справился с управлением и съехал в правый кювет с последующим опрокидыванием. Об этом сообщает ГИБДД УМВД РФ по Псковской области. 

Пострадавших нет. 

Фото ГИБДД по Псковской области

На месте ДТП работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.

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