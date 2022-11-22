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Общество

Жители Псковской области смогут проверить свои знания в сфере инклюзии и доступной среды

Псковская область присоединится к общероссийской акции «Тотальный тест «Доступная среда», которая пройдет с 2 по 10 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Мероприятие приурочено к Международному дню инвалидов и направлено на привлечение внимания граждан к вопросам инклюзии и повышения качества жизни людей с инвалидностью.

Тестирование состоится в онлайн-формате на платформе адаптации знаний лидеров, где при необходимости можно пройти обучающие курсы от ведущих российских экспертов по вопросам инклюзии и создания доступной среды. Ссылка для подключения к трансляции и прохождения теста будет размещена на официальном сайте мероприятия 2 декабря.

Вопросы тестирования составлены профессиональными специалистами и экспертами в сфере инклюзии, доступной среды, взаимодействия с людьми с инвалидностью и маломобильными группами населения. Ключевые тематические блоки теста: комплексный подход в организации доступной среды, морально-этические аспекты общения с людьми с инвалидностью, оказание ситуационной помощи при сопровождении людей с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, ментальными нарушениями.

Тестирование знаний проводится с 2019 года. За это время в нем приняло участие уже более 400 тыс. жителей из более чем 10 тысяч городов и поселков в 85 субъектах России.

 
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