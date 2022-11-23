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Общество

До -6 градусов ожидается в Пскове 23 ноября

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 23 ноября, сообщает Псковский гидрометцентр. Прогноз опубликован в официальном Telegram-канале региона. 

Днем на территории Псковской области местами может пройти небольшой снег, ночью без существенных осадков. Будет дуть умеренный ветер восточных направлений, ночью слабый. Температура воздуха днем от-1 до -6, ночью - от -3 до -8.

В Пскове синоптики обещают день без существенных осадков, температура воздуха ожидается от -2 до -4 градусов, ночью – от -4 до -6. В Великих Луках днем может пройти небольшой снег, ночью без существенных осадков. Температура воздуха днем - от -1 до -3, ночью - от -3 до -5.

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