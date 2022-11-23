Итоги работы псковского Фонда капремонта обсуждают в медиацентре ПАИ
Итоги работы Фонда капитального ремонта Псковской области в 2022 году обсуждают в медиацентре Псковского агентства информации.
Сколько денег на ремонты псковских домов собрали в этом году? Сколько псковичи задолжали по квитанциям ФКР? Страдают ли добросовестные плательщики из-за чужих долгов? Какие ремонты планируются на 2023 год?
Об этом и многом другом расскажет и. о. генерального директора Фонда капитального ремонта Псковской области Андрей Анисимов.
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