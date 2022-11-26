Таймлапс звёздного неба из 10 тысяч снимков сделал пскович

14:31, 26 ноября 2022, ПАИ

Таймлапс звёздного неба из 10 тысяч снимков сделал пскович Михаил Прохоренко. Видео выложено в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

«Эта осень воистину оказалась урожайной на звёздно-лунные полярно-сиятельные таймлапсы! Для этих трёх минут видео было сделано около 10 000 фотографий, что составляет примерно 7–10 % от ресурса затвора. Но на такое дело не жалко», — написал Михаил.

Таймлапс — разновидность покадровой замедленной съёмки, когда интервалы между съёмкой кадров строго равны между собой и автоматически задаются при помощи таймера. Этот интервал может составлять несколько секунд, минут или часов, обеспечивая многократное ускорение видимого на экране движения. Раньше таймлапс называли цейтраферной съёмкой, она считалась очень сложной. Впервые её использовал французский режиссёр Мари-Жорж-Жан Мелье в 1897 году в фильме Carrefour De L'Opera.