День матери празднуется в России сегодня

09:02, 27 ноября 2022, ПАИ

День матери, который с 1998 года празднуется в последнее воскресенье ноября, отмечают сегодня в России, сообщает calend.ru.

Этот праздник появился в России в 1998 году. С каждым годом День матери становится всё популярнее. Также в последние годы проведение культурно-массовых мероприятий, посвящённых этому дню, становится всё больше, и проходят они практически во всех регионах страны, а ряд из них — при организации или поддержке местных властей (это праздничные концерты, встречи с многодетными матерями и т. д.).

Более чем в 60 субъектах Российской Федерации для матерей учреждены дипломы, медали, почётные знаки, звания и премии за достойное воспитание детей.