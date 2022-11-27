Более 128 миллионов направит Правительство РФ в Псковскую область

18:01, 27 ноября 2022, ПАИ

Более 128 миллионов рублей направит Правительство РФ в Псковскую область. Об этом сообщает в своём Telegram-канале депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.

«Это решение позволит в этом году начать работы по ремонту сетей водоснабжения и водоотведения в городе Острове-3 и по реконструкции очистных сооружений канализации в городе Гдове. Данные мероприятия реализуются по поручениям Владимира Путина», — написал он.

Отметим, что из выделенных кабмином средств на работы в Гдове поступит более 78 миллионов рублей, а 50 миллионов рублей – на ремонт сетей в Острове-3.