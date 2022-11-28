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Общество

В Госдуме предложили разрешить детям-инвалидам получать две пенсии

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой разрешить детям-инвалидам получать одновременно две пенсии – по потере кормильца и по инвалидности.

«В соответствии с действующим законодательством ребенок-инвалид в случае ухода из жизни родителя имеет право только на одну пенсию – по инвалидности либо по потере кормильца», - говорится в письме, пишет РИА Новости.

Яна Лантратова отмечает, что в случае смерти одного из родителей здорового ребенка государство выплачивает ему социальную пенсию по потере кормильца, но если кормильца лишается ребенок-инвалид, то он «не получает никаких выплат, поскольку по закону не имеет права на выплаты сразу двух пенсий».

Однако, указывает депутат, некоторые категории граждан могут получать одновременно две пенсии: люди, ставшие инвалидами из-за получения военной травмы, родители, вдовы и вдовцы погибших военных, участники Великой Отечественной войны.

«Считаю важным обеспечить законные права и интересы как детей-инвалидов, так и родителей, находящихся в социально уязвимом положении», - отмечает она.

Яна Лантратова просит Михаила Мишустина поручить совместно с профильными министерствами и ведомствами проработать этот вопрос.

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