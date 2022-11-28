В Госдуму внесен проект о защите граждан от изъятия собственности

11:52, 28 ноября 2022, ПАИ

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий, что имущество может быть обращено в доход государства, если незаконность получения доходов, на которые оно было приобретено, установлена вступившим в силу обвинительным приговором по уголовному делу коррупционной направленности.

Проект поддержали представители четырех фракций – депутаты «Новых людей», «Единой России», ЛДПР и КПРФ, пишет РИА Новости.

Изменения предлагаются в статью 235 Гражданского кодекса РФ. Действующая редакция статьи позволяет обращать в доход РФ имущество собственника или иного лица, чья вина в совершении коррупционного деяния не установлена и не доказана в судебном порядке, отмечают авторы в пояснительных материалах. Депутаты предлагают уточнить, что имущество гражданина может быть обращено в доход государства, виновность которого в совершении коррупционного деяния доказана в судебном порядке.

«Принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, производится обращение по решению суда в доход Российской Федерации имущества, приобретенного на доходы, незаконность получения которых установлена вступившим в законную силу обвинительным приговором по уголовному делу коррупционной направленности», - указывается в тексте законопроекта.