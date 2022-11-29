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Общество

Новую экотропу создают в Полистовском заповеднике

Фото: Полистовский заповедник

Экологическую тропу «Люди и леса» создают на территории Полистовского заповедника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили сотрудники заповедника.

Реализация проекта стала возможной благодаря субсидии из областного бюджета, полученной на разработку нового туристического маршрута. Территория, граничащая с Полистовским заповедником, выбрана неслучайно. Здесь уже существует некоторый туристический поток, а прямо в деревне Гоголево есть комфортные гостевые дома и возможность организовать питание – попробовать блюда местной кухни, отметили в Полистовье.

«Другой важный критерий – участие жителей деревни в планировании тропы, ведь она будет посвящена взаимодействию человека и природы, поэтому в подборе материалов активно участвуют местные жители. Планируют они также принять участие и в сопровождении туристов, которые будут посещать тропу, – говорится в сообщении. – Прямо сейчас ведутся активные работы по строительству тропы. Это и работы по определению координат и площади участка государственного лесного фонда, на котором будет размещена экологическая тропа, и верстка информационных стендов, и монтаж деревянного настила, чтобы туристы могли комфортно и безопасно посещать маршрут практически в любой сезон и погоду. Кроме настилов, на тропе запланированы площадки для отдыха, наблюдательная вышка на болоте, мосты через ручьи».

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