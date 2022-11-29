Работы по программе «Чистая вода» в Идрице планируется провести в 2024 году

18:20, 29 ноября 2022, ПАИ

Все работы по программе «Чистая вода» в Идрице необходимо провести в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего выезда в Себежский район, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Он отметил, что проект есть и реализуется, но для того, чтобы в нём участвовать, нужно подготовить проектно-сметную документацию.

«От формата «губернатор Дед Мороз» уходим. Сейчас есть очень много федеральных, ведомственных программ. Когда совсем не будет средств, будем обращаться к резервному фонду. Преступление — перегружать наш бюджет», — сказал глава региона.