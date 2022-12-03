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Общество

Названо главное преимущество «Почты России»

Главное преимущество «Почты России» – это территориальный охват. Сегодня она предоставляет своим партнерам самый широкий охват по всей территории России, включая самые отдалённые и труднодоступные населённые пункты. Об этом на круглом столе в медиацентре ПАИ заявила директор УФПС Псковской области Дарья Цилина.

«Мы доставляем туда, куда не доставляет никто. При этом только по Северо-Западу мы пользуемся такими видами транспорта, как автомобили, вертолеты (НАО), мотособаки (Архангельск, Коми), каракаты (Коми), водные катера (Вологодская область), снегоходы (НАО) и катера на воздушной подушке (Архангельск)», — отметила она. 

На данный момент «Почта России» активно работает в сегменте B2B-логистики. Логистические мощности включают почти 16 тысяч автомобилей и 280 тысяч авторейсов ежемесячно, 569 почтово-багажных вагонов, более 2000 ж/д-рейсов, два собственных авиаборта, десятки партнеров и более 1200 авиамаршрутов, более 60 сортировочных центров и четыре фулфилмент-центра.

Территориальный управляющий по электронной коммерции Надежда Кокорина рассказала, что «Почта России» совместно с дочерней компанией «Почтовая логистическая компания» (ПЛК) предлагает B2B-клиентам индивидуальные логистические решения и запускает линейку логистических решений под индивидуальные запросы клиентов, в том числе в сегменте негабаритных и сверхгабаритных грузов. Компании предлагают кастомизированные мультимодальные сервисы на международном и внутрироссийском направлениях морским, железнодорожным, автомобильным и авиатранспортом, используя собственную и партнёрскую инфраструктуру.

При разработке индивидуальных логистических решений учитываются потребности клиентов в сроках доставки, весогабаритные и другие параметры перевозимых грузов, в том числе нормы безопасности и температурный режим на всем пути следования. Одним из первых клиентов кастомизированного сервиса стал Faberlic. Первая партия из шести контейнеров прошла в прямом железнодорожном сообщении из Китая до терминала Ворсино в Калужской области. Для следующих отправок Почта будет также использовать мультимодальные сервисы, которые объединяют морские и наземные маршруты.

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