В Псковском районе построят водовод стоимостью более миллиарда рублей

18:04, 30 ноября 2022, ПАИ

На какой стадии сейчас находится проект по строительству в Псковском районе станции водоподготовки, рассказал вице-губернатор Псковской области Василий Осипов в программе «Среда обитания» в эфире радио «Серебряный дождь».

«В следующем году мы надеемся, он будет реализован», — уточнил гость студии. В частности, новый водовод стоимостью более миллиарда рублей будет обслуживать территорию, на которой выделено более 1 тысячи участков для многодетных семей.

Василий Осипов подчеркнул, что на данный момент конкурсные процедуры проведены. Заключен договор с компанией, которая ранее уже работала в регионе. «Надеемся, что здесь все срастется», — резюмировал он.