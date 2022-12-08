О необходимости координации сферы креативной экономики заявила Наталья Плявинская

09:47, 08 декабря 2022, ПАИ

Необходимо создать рабочую группу, которая будет координировать развитие сферы креативной экономики в Псковской области. Об этом заявила генеральный директор Фонда инвестиционного развития региона Наталья Плявинская на пресс-конференции в медиацентре ПАИ. Мероприятие прошло в рамках Недели креативной экономики.

Она также обратила внимание на важность межведомственного взаимодействия.

«Комитет по культуре движется в своем направлении, безусловно, очень важном, комитет по экономическому развитию – в другом, мы – в третьем. Мы с Сергеем [Станкевичем, псковским архитектором. – ПАИ] входим в федеральную рабочую группу. При этом у нас на уровне региона нет ничего похожего. Хотелось бы и у нас создать нечто подобное: давайте объединимся и начнем работать вместе. Это позволит повысить эффективность нашей работы и достичь лучших результатов», – отметила она.

Генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов согласился с важностью межведомственного взаимодействия и отметил, что системная работа – это, наверное, самая важная тема для обсуждения в следующем году на федеральном уровне. «Если этого не сделать, мы начнем сильно буксовать», – заметил он.