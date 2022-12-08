Горводоканал объявил псковичам амнистию по пеням

09:41, 08 декабря 2022, ПАИ

Амнистию по пеням объявило МП Пскова «Горводоканал». Об этом сообщил директор предприятия Константин Болотин в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Для людей, имеющих задолженность, мы объявляем амнистию: если до 25 декабря произведете оплату всей задолженности, то пени снимаются и списываются», - уточнил гость студии.

Директор предприятия также рассказал, что Горводоканал выстроил эффективную работу с должниками. «Поэтому у нас на сегодняшний день собираемость, если мы говорим про период с января по ноябрь этого года, – 96 %. В прошлом году у нас была собираемость за год 98 %, то есть просадка пока идет, она небольшая, но она все равно есть», - отметил он.

Константин Болотин также добавил, что за последние месяцы октября показатель «очень сильно просел», при этом в ноябре ожидается выравнивание. «Очень серьезно работаем с дебиторами, потому что понимаем: это прямые деньги, на которые мы можем жить и развиваться», - заключил он.