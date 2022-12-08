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Общество

Глава Роспотребнадзора: Пришедший вариант гриппа наносит самый серьезный ущерб здоровью

Так называемый свиной грипп пришел в этом году в Россию всерьез, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она уточнила, что это именно тот вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью. Об этом пишет «Российская газета».

«Это вирус гриппа А (H1N1) пандемического 2009 года, первый раз в девятом году он проявился как грипп, имеющий высокий потенциал распространения. И вызвал пандемию 2009-2010 годов», - сказала она в интервью на телеканале «Россия-1».

При этом, по словам Поповой, свиной грипп и коронавирус начинаются одинаково - с повышения температуры, неприятного ощущения в горле и в носу, с головной или мышечной боли. То есть, как подчеркнула глава Роспотребнадзора, все симптомы примерно одинаковые для этих заболеваний.

Попова также отметила, что российская система здравоохранения готова к росту заболеваемости гриппом и приему большого числа пациентов.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что свиной грипп выявлен уже в 74 регионах России, исключением не стала и Псковская область. При этом, как рассказал профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета Сергей Яковлев, симптомы заболевания схожи с другими вирусными инфекциями и все же отличия есть. Грипп, как правило, более остро начинается, человек тяжелее болеет, самочувствие намного хуже. Кашель для гриппа не очень характерен, он может быть, а может не быть, пояснил Яковлев.

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