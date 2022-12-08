Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

До -5 градусов прогнозируют псковские синоптики 8 декабря

Облачная погода ожидается в Псковской области 8 декабря. Днём прогнозируется умеренный снег, ночью небольшой, сообщается в официальном Telegram-канале региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Будет дуть умеренный южный ветер. Температура воздуха днём составит от 0 до -5 градусов, ночью – от -2 до -7 градусов. 

В Пскове и Великих Луках днём ожидается умеренный снег, ночью небольшой. Температура воздуха в областном центре днём составит от 0 до -2 градусов, ночью - от -3 до -5. В Великих Луках температура днём - от 0 до -2, ночью - от -4 до -6 градусов. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 декабря 2022

Горводоканал объявил псковичам амнистию по пеням

08 декабря 2022

До -5 градусов прогнозируют псковские синоптики 8 декабря

08 декабря 2022

Сбер и X5 Group помогут получить наличные в «Пятёрочке»
08 декабря 2022

Организаторы экспедиционного лагеря «Укрепрайон» выдвинуты на «Народное признание»
08 декабря 2022

Губернатор оценил капитальный ремонт Куньинской школы
07 декабря 2022

Группа отлова АНЗО «Шанс» вошла в список кандидатов на «Народное признание»
07 декабря 2022

Денежную надбавку будут получать врачи районных больниц с 2023 года

07 декабря 2022

Победительниц всероссийской олимпиады наградил глава Печорского района


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...