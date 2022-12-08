До -5 градусов прогнозируют псковские синоптики 8 декабря

09:37, 08 декабря 2022, ПАИ

Облачная погода ожидается в Псковской области 8 декабря. Днём прогнозируется умеренный снег, ночью небольшой, сообщается в официальном Telegram-канале региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Будет дуть умеренный южный ветер. Температура воздуха днём составит от 0 до -5 градусов, ночью – от -2 до -7 градусов.

В Пскове и Великих Луках днём ожидается умеренный снег, ночью небольшой. Температура воздуха в областном центре днём составит от 0 до -2 градусов, ночью - от -3 до -5. В Великих Луках температура днём - от 0 до -2, ночью - от -4 до -6 градусов.