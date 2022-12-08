Псковичей приглашают к участию в конкурсе видеопроектов «Люди неба»

13:28, 08 декабря 2022, ПАИ

Объявлен прием заявок на Всероссийский творческий конкурс краеведческих видеопроектов «Люди неба – 2023», сообщили Псковскому агентству информации в администрации Пскова.

Конкурс посвящается знаменательным и юбилейным датам в истории авиации и приурочен к 100-летию гражданской авиации в России и объявленному президентом РФ Владимиром Путиным Году педагога и наставника.

На конкурс допускаются обучающиеся образовательных учреждений в возрасте от 12 до 18 лет, а также члены юношеских коллективов, представляющие деятельность авиатехнических кружков, аэроклубов, творческих и краеведческих объединений, школьных музеев. Конкурс проводится в нескольких номинациях – «Военные пилоты», «Пилоты гражданской авиации», «Полярные авиаторы», «Герои авиации военного времени».

Конкурс будет проходить в три этапа. В первую очередь необходимо до 1 февраля 2023 года (включительно) отправить заявку и конкурсные материалы (краткое описание экскурсии, текст и приложения) на адрес электронной почты: lyudi_neba@mail.ru с пометкой «Люди неба». 9 февраля организаторы конкурса объявляют результаты первого этапа. На втором этапе конкурсанты-финалисты до 1 апреля направляют видеоролики (записанную тематическую экскурсию о герое авиации) на адрес электронной почты: pakhomova-18@mail.ru. На третьем этапе с 11 по 30 апреля экспертная комиссия подводит итоги и организует финал конкурса в режиме видео-конференц-связи.

Победители и призеры конкурса будут награждены грамотами и памятными призами. Все участники конкурса будут поощрены сертификатами об участии, благодарственными письмами с автографами Героев России, а также художественной книгой «Люди неба» из детской трилогии «К звездам».

Подробнее с требованиями к работам можно ознакомиться в положении.