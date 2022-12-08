Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичей приглашают к участию в конкурсе видеопроектов «Люди неба»

Объявлен прием заявок на Всероссийский творческий конкурс краеведческих видеопроектов «Люди неба – 2023», сообщили Псковскому агентству информации в администрации Пскова.

Конкурс посвящается знаменательным и юбилейным датам в истории авиации и приурочен к 100-летию гражданской авиации в России и объявленному президентом РФ Владимиром Путиным Году педагога и наставника.

На конкурс допускаются обучающиеся образовательных учреждений в возрасте от 12 до 18 лет, а также члены юношеских коллективов, представляющие деятельность авиатехнических кружков, аэроклубов, творческих и краеведческих объединений, школьных музеев. Конкурс проводится в нескольких номинациях – «Военные пилоты», «Пилоты гражданской авиации», «Полярные авиаторы», «Герои авиации военного времени».

Конкурс будет проходить в три этапа. В первую очередь необходимо до 1 февраля 2023 года (включительно) отправить заявку и конкурсные материалы (краткое описание экскурсии, текст и приложения) на адрес электронной почты: lyudi_neba@mail.ru с пометкой «Люди неба». 9 февраля организаторы конкурса объявляют результаты первого этапа. На втором этапе конкурсанты-финалисты до 1 апреля направляют видеоролики (записанную тематическую экскурсию о герое авиации) на адрес электронной почты: pakhomova-18@mail.ru. На третьем этапе с 11 по 30 апреля экспертная комиссия подводит итоги и организует финал конкурса в режиме видео-конференц-связи.

Победители и призеры конкурса будут награждены грамотами и памятными призами. Все участники конкурса будут поощрены сертификатами об участии, благодарственными письмами с автографами Героев России, а также художественной книгой «Люди неба» из детской трилогии «К звездам».

Подробнее с требованиями к работам можно ознакомиться в положении.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 декабря 2022

Перспективы сотрудничества обсудили Псковский облсовпроф и «Профкурорт»
08 декабря 2022

У специалистов возникли вопросы к качеству продукции Великолукского мясокомбината
08 декабря 2022

ФОТОРЕПОРТАЖ Ждать уже недолго
08 декабря 2022

Путин вручил медали «Золотая Звезда» двум псковским военнослужащим
08 декабря 2022

Псковские школьники передали подарки росгвардейцам - участникам СВО
08 декабря 2022

С квартирными вопросами обратились псковичи к Армену Мнацаканяну
08 декабря 2022

Ярмарки по продаже ёлок откроют в Великих Луках 20 декабря
08 декабря 2022

ВИДЕО В аэропорту Пскова тушат самолёт и спасают людей на учениях

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...