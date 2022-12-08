Более 20 млн рублей потратят на ремонт дороги в Красногородском районе

16:52, 08 декабря 2022, ПАИ

Ремонт автомобильной дороги Красногородск - Мозули на участке км 0+000 – км 0+900 проведут в Красногородском районе. Аукцион на проведение работ объявлен на сайте госзакупок.

Подрядчик обновит дорожное полотно, тротуары, укрепит бордюры и отремонтирует остановку общественного транспорта. Также он займется устройством недостающего искусственного освещения. Помимо этого, будет нанесена новая дорожная разметка и установлено пешеходное ограждение.

Максимальная цена контракта составляет - 21 млн 724 тысячи рублей. Объект планируется сдать в 2023 году.