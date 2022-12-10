С 2023 года более миллиона российских медработников получат надбавку к зарплате

14:13, 10 декабря 2022, ПАИ

Более 7,4 миллиарда рублей дополнительно выделят на зарплаты врачей и среднего медицинского персонала в 2023 году. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Деньги распределят между бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования. Об этом пишет «Парламентская газета».

Как объяснили на сайте кабмина, выделить дополнительные деньги решили исходя из прогноза годового прироста численности медработников, по которому в 2023 году в медучреждения придёт трудиться более 18 тысяч врачей и свыше 20 тысяч специалистов среднего медицинского персонала. На зарплату им в следующем году выделят более 7,4 миллиарда рублей.

Так, начиная со следующего года медики ежемесячно будут получать надбавку к заработной плате. Суммы зависят от рода деятельности, пояснила 7 декабря вице-премьер Татьяна Голикова, сообщил ТАСС. По её словам, врачи первичного звена будут дополнительно получать 14,5 тысячи рублей в месяц, врачи скорой помощи — 11,5 тысячи. Самая большая надбавка ожидает врачей центральных районных и районных больниц — плюс 18,5 тысячи рублей к зарплате ежемесячно.

Средний медицинский персонал центральных районных и районных больниц будет получать дополнительно восемь тысяч рублей, зарплата среднего медперсонала первичного звена вырастет на 6,5 тысячи. Фельдшерам и медсёстрам скорой помощи будут доплачивать семь тысяч рублей, а младшему медперсоналу — четыре тысячи. Также ежемесячную доплату 4,5 тысячи рублей получат фельдшеры скорой помощи, принимающие вызовы.

Надбавки к зарплате коснутся 379 тысяч врачей, 725 тысяч человек среднего медицинского персонала и около 65 тысяч младшего медицинского персонала. Всего их получат около 1,1 миллиона медиков. При установлении доплат будут учитывать региональный коэффициент дифференциации. На эти цели в бюджете ФОМС предусмотрели более 152 миллиардов рублей.

Надбавки будут получать лишь отдельные категории медработников, пояснил заслуженный врач России, сенатор Владимир Круглый. В основном они коснутся первичного звена здравоохранения, где наиболее острый дефицит кадров, а также скорой помощи и районных больниц.

«Надбавки определённым медработникам — это срочная мера, которую нельзя откладывать. Об этом говорил и президент. Однако по-прежнему актуальной остаётся разработка отраслевой системы оплаты труда медикам, которую отложили до 2025 года», — резюмировал сенатор.