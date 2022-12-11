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Общество

Россиянам объяснили, как выбрать искусственную ёлку

На что нужно обращать внимание при покупке искусственной ели, рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

Лучшим материалом, по мнению эксперта, является полиэтилен.

«Это самый безопасный вид пластика. К тому же он не обладает ярко выраженным запахом. При технологии производства полиэтилена не используется большое количество отвердителей, которые являются канцерогенами», — пояснил Павел Шапкин в беседе с RT.

По его словам, иголки у такой ёлки будут мягкими и гнущимися.

«Если иголки жёсткие, наверняка использованы другие виды полимеров, например поливинилхлорид, полистирол и другие виды полимеров, которые могут содержать дополнительные канцерогены. Они будут выделяться в помещении, где ёлка установлена, то есть потихонечку будет накапливаться концентрация вредных веществ», — рассказал специалист.

Он отметил, что иногда производители комбинируют дешёвый полимер с более дорогим полиэтиленом. Таким образом снижается цена, но ухудшается качество.

Кроме того, по мнению эксперта, всегда надо обращать внимание на запах.

«Потому что придётся с этим запахом жить как минимум месяц. Искусственную ёлку мы покупаем не так часто, может быть раз в десять лет, поэтому можно не очень на этом экономить и купить ёлку из более дорогих материалов», — отметил собеседник.

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Россиянам объяснили, как выбрать искусственную ёлку

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