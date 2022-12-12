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Общество

Детское кино планируют снимать за счет государства

Фильмы для детей и юношества планируется снимать за счет государства. Соответствующий законопроект может принять в декабре Госдума, пишут «Известия».

Документ предлагает установить возможность полного государственного финансирования производства и проката национальных художественных фильмов для детей и юношества. «Законопроект не противоречит актам более высокой юридической силы, в том числе договору о Евразийском экономическом союзе. Правительством РФ законопроект поддерживается», — говорится в отзыве кабмина.

При этом правительство призывает авторов инициативы ввести в законодательство понятие «фильм для детей и юношества». У правового управления Госдумы никаких «замечаний концептуального характера по проекту закона не имеется». Главная цель инициативы — увеличить количество снимаемых в России детских и юношеских фильмов, пояснила первый зампред комитета Госдумы по культуре, один из авторов законопроекта Елена Драпеко.

«Конечно, мы хотим, чтобы воспользоваться новыми нормами смогли все, кто снимает детское и юношеское кино. Об этом речь идет уже много лет. Проблема сегодня в том, что в настоящий момент в нашем законодательстве по поддержке национального кинематографа прописано, что за счет бюджета мы можем финансировать не более 70% стоимости таких фильмов», — сказала она «Известиям».

Таким образом, остальные 30% нужно было искать через привлечение инвестиций. «Но, к сожалению, практика показала, что инвестиции не окупаются. Поэтому инвесторы с большим трудом идут на финансирование таких картин. И продюсеры стараются их не производить, так как им это тоже невыгодно», — отметила парламентарий.

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