Продолжительность жизни увеличилась в России

09:58, 12 декабря 2022, ПАИ

Продолжительность жизни в России с конца 2021-го увеличилась на 1,8 года, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Ожидаемая продолжительность жизни увеличилась от конца 2021 года до сегодняшнего дня на 1,8 года, мы прогнозируем, что эта цифра к концу года, наверное, будет чуть больше», - сказал Мурашко на вебинаре «Повышение доступности медицинской помощи в первичном звене здравоохранения», передает РИА Новости.

Он отметил, что Россия вышла на устойчивую траекторию по снижению смертности, показатели уже ниже, чем в 2019 году.

