В России самозанятых могут включить в программы добровольного страхования

13:41, 12 декабря 2022, ПАИ

Минтруд предложил включить самозанятых в модель добровольного страхования на случай временной нетрудоспособности. Пока участвовать в таких программах могут индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, сообщается в Telegram-канале ведомства.



Фото: Минтруд



Фото: Минтруд



Фото: Минтруд



Фото: Минтруд



Фото: Минтруд



Фото: Минтруд



Фото: Минтруд



Фото: Минтруд















Выплаты можно будет получить в случае болезни, травмы и протезирования, карантина, процедуры ЭКО, ухода за заболевшими членами семьи, в том числе за ребёнком, лечения в санатории.

Инициатива министерства должна вступить в силу с 1 июля 2023 года.