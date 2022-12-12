В России самозанятых могут включить в программы добровольного страхования
Минтруд предложил включить самозанятых в модель добровольного страхования на случай временной нетрудоспособности. Пока участвовать в таких программах могут индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, сообщается в Telegram-канале ведомства.
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Фото: Минтруд
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Фото: Минтруд
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Фото: Минтруд
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Фото: Минтруд
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Фото: Минтруд
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Фото: Минтруд
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Фото: Минтруд
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Фото: Минтруд
Выплаты можно будет получить в случае болезни, травмы и протезирования, карантина, процедуры ЭКО, ухода за заболевшими членами семьи, в том числе за ребёнком, лечения в санатории.
Инициатива министерства должна вступить в силу с 1 июля 2023 года.
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