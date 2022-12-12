Псковский аэропорт ищет возможности для открытия рейсов в Турцию и Египет

16:03, 12 декабря 2022, ПАИ

Псковский аэропорт продолжает искать возможности для открытия авиарейсов в Турцию и Египет. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ заявил директор псковского аэропорта Артём Тарасов.

По его словам, открытию рейсов мешают санкции и дальность полетов. Самолеты Sukhoi Superjet, которые используют российские авиакомпании, не могут долететь физически до Турции и Египта. Для этого им нужна дозаправка, что не очень удобно для пассажиров.

В качестве альтернативы Артем Тарасов предложил псковичам летать в теплые страны через Сочи.