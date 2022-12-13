Облачная и снежная погода ожидается в Псковской области 13 декабря

09:34, 13 декабря 2022, ПАИ

Облачная и снежная погода прогнозируется в Псковской области 13 декабря, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Во вторник днём и ночью в Псковской области ожидается небольшой снег. Будет дуть умеренный южный ветер. Температура воздуха днем - от -2 до -7, ночью – от -7 до -12.

В Пскове днем ожидается небольшой снег, температура воздуха днем от -3 до -5, ночью – от -7 до -9. В Великих Луках днем синоптики обещают небольшой снег, ночью преимущественно без осадков. Температура днем - от -2 до -4, ночью – от -8 до -10.