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Общество

Облачная и снежная погода ожидается в Псковской области 13 декабря

Облачная и снежная погода прогнозируется в Псковской области 13 декабря, сообщает официальный Telegram-канал региона. 

Во вторник днём и ночью в Псковской области ожидается небольшой снег. Будет дуть умеренный южный ветер. Температура воздуха днем - от -2 до -7, ночью – от -7 до -12.

В Пскове днем ожидается небольшой снег, температура воздуха днем от -3 до -5, ночью – от -7 до -9.  В Великих Луках днем синоптики обещают небольшой снег, ночью преимущественно без осадков. Температура днем - от -2 до -4, ночью – от -8 до -10.

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