Международный фольклорный фестиваль «Золотые родники» пройдет в Пскове

10:56, 13 декабря 2022, ПАИ

Творческие коллективы из России и Белоруссии выступят на Международном фольклорном фестивале «Золотые родники», который пройдёт 15-16 декабря в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

На нескольких городских площадках выступят творческие коллективы из Псковской, Ленинградской, Новгородской областей, Забайкальского края и Республики Беларусь.

В первый день фестиваля в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова состоится выступление фольклорного ансамбля «Комонь» (г. Москва).

Официальное открытие фестиваля «Золотые родники» пройдет 15 декабря в 17:00 в спортивно-развлекательном парке «Простория». Приглашенные коллективы примут участие в большой фестивальной вечерке. Гостей фольклорного праздника ждут хороводы, народные танцы, игры и забавы. Основные мероприятия «Золотых родников» запланированы на 16 декабря.

Организатором фестиваля выступает Псковский областной центр народного творчества при поддержке регионального комитета по культуре. Мероприятие проходит с 2000 года в разных муниципальных образованиях области. Его основная задача — сохранение и развитие традиционной народной культуры Псковской области и регионов России, а также знакомство с народным творчеством ближнего зарубежья.