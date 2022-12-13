Вячеслав Володин заявил о необходимости повышать качество образования

14:45, 13 декабря 2022, ПАИ

Принять изменения в закон об образовании планируют депутаты Госдумы на следующей неделе, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

«Чтобы добиться высоких темпов роста экономики, начинать необходимо с повышения качества образования», — отметил политик.

По его словам, в России насчитывается около 40 тысяч школ, 56 % из них расположены на сельских территориях. «Большинство школ находятся на муниципальном бюджете. При этом в сельских районах, как правило, самые проблемные», — обратил внимание спикер Госдумы.

По его словам, планируемые к принятию поправки дадут возможность региональным властям право переводить школы на областной бюджет. «Это значит, будет не только больше возможностей и средств для финансирования, но и другая ответственность: за нерешенные вопросы можно спрашивать с тех, у кого есть полномочия и финансы», — подчеркнул Вячеслав Володин.

«Важно сделать всё, чтобы качество образования вышло на более высокий уровень. Это необходимое условие для развития нашей страны», — подытожил он.