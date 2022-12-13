Пересильд: В институте мне запрещали сниматься в кино

17:46, 13 декабря 2022, ПАИ

Преподаватели Российского интитута театрального искусства, где училась будущая актриса из Пскова Юлия Пересильд, запрещали ей сниматься в кино. Об этом она рассказала в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

«С самых первых месяцев обучения нам вбили в голову, что популярность — это не то чтобы круто, это вообще никак. Что всё измеряется не популярностью, а ролями и твоим ежедневным развитием от работы к работе. Поэтому как-то отбили у нас это желание радоваться: «Мама, я в телевизоре!» Отбили достаточно жёстко и чрезвычайно быстро. Плюс к этому мастер не любил, чтобы мы снимались в кино, и не разрешал нам это делать», - рассказала гостья студии.

Ранее актриса рассказала о том, как поступала в московские вузы и как получила свою первую роль в кино в Троицком соборе.