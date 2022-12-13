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Для любителей беговых лыж в Мальской долине подготовили лесную трассу

Нижняя трасса проходит через заснеженный лес. Фото: парк активного отдыха «Мальская долина»

В Мальской долине для любителей беговых лыж сегодня подготовлена нижняя лесная трасса протяжённостью 4,5 км, сообщил паблик парка активного отдыха.

Ежедневно работают:
– основной горнолыжный склон,
– учебный склон,
– трассы для беговых лыж (верхняя, «Лисья тропа», — 2,4 км, нижняя, «Волшебный лес», — 4,5 км),
– большая «ватрушечная» горка с подъёмником,
– прокат беговых лыж, горных лыж и сноубордов,
– ski-сервис оборудования,
– кафе «Панорама»,
– гостевые домики.

Режим работы склонов в будние дни — с 11:00 до 21:00. Расположение парка: Печорский район, деревня Рогово. 

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