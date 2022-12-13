Для любителей беговых лыж в Мальской долине подготовили лесную трассу

18:52, 13 декабря 2022, ПАИ

В Мальской долине для любителей беговых лыж сегодня подготовлена нижняя лесная трасса протяжённостью 4,5 км, сообщил паблик парка активного отдыха.

Ежедневно работают:

– основной горнолыжный склон,

– учебный склон,

– трассы для беговых лыж (верхняя, «Лисья тропа», — 2,4 км, нижняя, «Волшебный лес», — 4,5 км),

– большая «ватрушечная» горка с подъёмником,

– прокат беговых лыж, горных лыж и сноубордов,

– ski-сервис оборудования,

– кафе «Панорама»,

– гостевые домики.

Режим работы склонов в будние дни — с 11:00 до 21:00. Расположение парка: Печорский район, деревня Рогово.