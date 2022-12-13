В посёлках Дубрава-1 и Дорожный просят убрать автотранспорт для уборки снега
14 декабря жителей поселков Дубрава-1 и Дорожный Великолукского района просят убрать транспорт с придомовых территорий, так как на них будет производиться уборка снега. Об этом сообщил Telegram-канал «Мы из Великих Лук».
Автомобили необходимо убрать, чтобы они не препятствовали работе снегоуборочной техники.
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