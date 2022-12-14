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Большинство псковичей уверены, что управляют своей жизнью

Большинство псковичей уверены в том, что управляют своей жизнью. Те, кто так считает, чаще всего встречаются среди воспитателей, медицинских сестер и учителей, а те, кто плывет по течению, — среди курьеров, секретарей и диспетчеров, сообщает сервис SuperJob.

77% опрошенных псковичей полагают, что в той или иной степени управляют своей жизнью: 42% в этом однозначно убеждены, а 35% скорее уверены. Напротив, каждый пятый горожанин считает себя фаталистом: 6% точно не управляют своей жизнью, а 17% скорее не управляют. Чем моложе респонденты, тем реже они говорят, что плывут по течению: если среди молодежи до 24 лет управляют своей жизнью 91%, то среди респондентов старше 45 — только 71%.

Тех, кто считает, что сам кует свое счастье, среди женщин чуть больше, чем среди мужчин (84% против 78% соответственно). Уверенность в решающем влиянии своих действий на жизнь растет с увеличением уровня дохода: 79% среди опрошенных с доходом менее 30 тыс. рублей в месяц против 85% среди зарабатывающих свыше 80 тыс. рублей.

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всего убеждены, что управляют своей жизнью, работники, чья деятельность связана с высоким уровнем ответственности: воспитатели и медсестры (по 88%), учителя (85%) и юристы (84%). Однозначно же уверены в своем влиянии на собственную жизнь чаще всего учителя, врачи и квалифицированные рабочие. Реже всего говорят о том, что сами определяют свою судьбу, курьеры (65%), секретари (68%) и диспетчеры (69%), причем среди них же больше и убежденных фаталистов, которые уверены, что абсолютно не управляют действительностью.

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