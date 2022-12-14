Каток открылся в Финском парке Пскова

13:24, 14 декабря 2022, ПАИ

Каток открылся в Финском парке Пскова 14 декабря, сообщили в официальной группе Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

При благоприятных погодных условиях каток будет работать ежедневно с 12:00 до 22:00, без выходных. Вход на каток бесплатный, прокат коньков стоит 150 рублей.

Напомним, на катке обустроено новое ограждение с гирляндами, видеонаблюдение, новая звуковая аппаратура с колонками, отапливаемый модуль для проката. Возле него будут установлены палатки с кофе и фуд-траки с едой. Подробности об обновлении катка читайте здесь.