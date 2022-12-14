ФАС Псковской области обнаружила в социальной сети рекламу алкоголя

20:33, 14 декабря 2022, ПАИ

Дело по признакам нарушения закона о рекламе возбуждено в отношении псковской компании, которая разместила рекламу алкоголя в сети Интернет. Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы.

Жительница Пскова обратилась в Псковское УФАС России с жалобой на то, что винотека GrandVin размещает в своей группе в соцсети «ВКонтакте» посты с рекламой алкогольных напитков — вина, коньяка, пива — с указанием конкретных марок.

В антимонопольной службе отметили, что закон запрещает рекламу алкоголя в сети Интернет. Законодательство разрешает публиковать информацию о продаже спиртных напитков только в виде каталога, меню или прайс-листа. При этом запрещается выделять какой-то один бренд или размещать на сайте всплывающие или закреплённые баннеры с рекламой алкоголя. Также в рекламе алкоголя недопустимы изображения людей и демонстрация процессов потребления алкогольной продукции.

Сотрудники антимонопольной службы отмечают, что в прошлом году несколько кафе и ресторанов Псковской области получили предупреждения за нарушение рекламного законодательства при размещении постов с рекламой алкоголя в соцсетях. Нарушения были устранены.

