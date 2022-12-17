Тренер боксёров Поветкина и Цзю скончался в 75 лет

15:11, 17 декабря 2022, ПАИ

Тренер российских боксёров Александра Поветкина и Константина Цзю Валерий Белов умер в возрасте 75 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на команду Поветкина.

«Валерий Иванович Белов ушёл из жизни», — сообщил собеседник агентства.

Валерий Белов — заслуженный тренер СССР, в разные годы он тренировал олимпийского чемпиона, чемпиона мира Александра Поветкина, бывшего чемпиона мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации и Международной боксёрской федерации Дениса Лебедева и бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю. Специалист входил в тренерский штаб сборной России.