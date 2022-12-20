Бесконечность в серебре: восемь лет отметил фитнес-клуб «Планка»

11:03, 20 декабря 2022, ПАИ

Восемь лет со дня основания отметил фитнес-клуб «Планка Фитнес». К праздничной дате клуб украсил зал, провёл многочисленные мероприятия и мастер-классы по диетологии, питанию, организовал командные соревнования и квизы в праздничном формате.

Итоговым мероприятием стала церемония награждения победителей соревнований. Кроме того, генеральный директор ООО «СевЗапИнвест» Николай Загоруй лично наградил тех членов клуба, которые ко дню рождения «Планки Фитнес» продлили карты уже на восьмой год.

Церемония прошла 16 декабря в спортивно-развлекательном центре «Простория». Награждение открыл Николай Загоруй. Также на мероприятии присутствовали руководитель фитнес-клуба Анастасия Ткаченко и сотрудники компании.

В приветственном слове Николай Загоруй подчеркнул символичность даты. По его словам, восьмилетие особенно важно для клуба, потому что цифра 8 — это философия «Планки Фитнес», это бесконечное стремление его членов и сотрудников к работе над собой, самосовершенствованию и достижению новых высот.

«Сегодня хочу искренне, от души поздравить, в первую очередь, команду «Планки» во главе с Анастасией Ткаченко. И, конечно, поздравить всех вас, постоянно участвующих в жизни клуба, с его днем рождения! Желаю вам всем и дальше оставаться такими же терпеливыми и целеустремленными. Огромное спасибо вам за то, что вы, в первую очередь, верите себе. Возможно, ещё вчера вам приходилось принуждать себя идти на тренировку, но сейчас вы знаете, что уже не можете без этого», — подчеркнул он.

Также Николай Загоруй отметил, что за эти восемь лет в фитнес-клубе сформировалась серьезная команда. По его словам, три человека, работающие в клубе сейчас, являются членами коллектива буквально с первого дня работы «Планки Фитнес». Гендиректор компании выразил им особую признательность за серьезный вклад в развитие фитнес-клуба.

«За это время у нас сформирована серьезная команда. Это не просто люди, которые показывают, как правильно делать силовые упражнения. Это философия, команда и образование. И я очень благодарен вам за тот дух, за тот вектор, который вы создаете в своей команде», — подытожил он.

В честь знаковой даты руководство «Планки Фитнес» совместно с псковским ювелиром Александром Деймовым разработало для восьмигодников специальный символический подарок. Все смыслы, которые фитнес-клуб вкладывает в цифру 8, воплотили в знак бесконечности из литого пробирного серебра.

«Подарки символичные, — подчеркнул Николай Загоруй. — Это еще не наш юбилей. Сегодня нам просто хотелось бы пожать руку членам клуба, которые посетили его наибольшее количество раз».

«Для нас день рождения клуба очень важен, как и день рождения для любого человека. Для нас было очень важно увековечить эту дату — восемь лет, потому что в нашем бренде заложено очень много смыслов и мы всегда стараемся их реализовывать. Если вернуться к символике, то горизонтальная восьмерка бесконечности означает пространство и время, две окружности — это клуб и его посетители. А центр знака бесконечности — это точка нашего общего результата. Время противопоставлено бесконечности. Такое ощущение, что за 8 лет мы преодолели время, преодолели самих себя», — отметила Анастасия Ткаченко, руководитель фитнес-клуба.

Анастасия Ткаченко подчеркнула, что, когда фитнес-клуб только начинал работать, фраза «фитнес — это бесконечное самосовершенствование» была основой. «А сейчас, спустя восемь лет, мы знаем, что есть яркие представители, через которых и воплотилась наша идея, ДНК нашего клуба», — отметила она.

Руководитель «Планки Фитнес» также обратила внимание, что день рождения клуба — событие для всего города, потому что иметь в городе фитнес-клуб такого уровня — это большое счастье для горожан.

«Наши тренеры постоянно развиваются и показывают очень высокий уровень. Некоторые даже вырастают из тренеров во врачей. А в сентябре наши тренеры презентовали фитнес-программы на московской сцене Международной фитнес-конвенции. Хочется отметить, что именно благодаря своему труду и профессионализму тренеры прошли этот кастинг. 8 лет назад основателям клуба хотелось создать высокого уровня современный, умный фитнес-клуб. Считаем, что у нас это получилось. Планку достижений можно поднимать бесконечно на пути к совершенству. Что мы и намерены делать. Двигаться только вверх!» — подчеркнула Анастасия Ткаченко.