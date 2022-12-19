Мокрый снег ожидается сегодня в Псковской области

09:29, 19 декабря 2022, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области сегодня, 19 декабря. Днем местами небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега, ночью без существенных осадков. Об этом сообщает официальный Telegram-канал со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Будет дуть умеренный ветер южных направлений. Температура воздуха днем составит от -3 до +2 градусов, ночью - от -8 до -13.

В Пскове температура воздуха днём составит от 0 до +2 градусов, ночью - от -9 до -11. В Великих Луках синоптики существенных осадков не прогнозируют. Температура днем составит от 0 до -2, ночью - от -9 до -11.