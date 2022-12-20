Аспирант ПсковГУ выиграл полмиллиона рублей на реализацию проекта

11:56, 20 декабря 2022, ПАИ

Аспирант ПсковГУ Олег Егоров стал победителем конкурса научно-технических инновационных проектов «УМНИК», который проводился Фондом содействия инновациям совместно с правительством Псковской области и центром «Мой бизнес». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Цель программы «УМНИК» - поддержка молодых ученых, стремящихся реализоваться через инновационную деятельность, и стимулирование массового участия молодежи в научно-технической и инновационной деятельности, а также стимулирование молодых ученых и специалистов к созданию малых инновационных предприятий, необходимых для коммерциализации результатов научных разработок. Размер финансовой поддержки победившего проекта составляет 500 тыс. руб, срок реализации проекта - 12 месяцев. На участие было подано 14 заявок из Псковской области и одна заявка из Московской области.

В финале участники представили проекты по трём направлениям: «Цифровые технологии», «Медицина и технологии здоровьесбережения», «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии». В заключительном конкурсном этапе приняли участие восемь финалистов, каждый из которых представил свою разработку членам экспертного жюри.

Комиссия высоко оценила проект Олега Егорова «Разработка экспертной системы для анализа функционирования АСУ ТП и вспомогательного оборудования».

Второе место - у Даниила Смирнова (проект «Разработка устройства для увеличения подъёмной тяги воздушного винта с вертикальной осью», Псков). Третье место поделили между собой два участника: Тимур Миронов («Разработка высокопроизводительной инфраструктуры для биржевой торговли», Псков) и Алексей Толпесов («Разработка установки для термизации молока на базе альтернативных источников энергии», Великие Луки).