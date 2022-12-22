До +3 градусов ожидается сегодня в Пскове

09:01, 22 декабря 2022, ПАИ

Облачная погода ожидается в Псковской области 22 декабря. Днем местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ночью прогнозируютсяумеренные осадки, в основном мокрый снег, по юго-востоку региона небольшой дождь, сообщает Псковский гидрометцентр.

Утром в отдельных районах возможно налипание мокрого снега на провода. Будет дуть ветер южных направлений, умеренный. Температура воздуха днем составит 0...+3 градуса, ночью -1...+1.

В Пскове днем без существенных осадков, ночью умеренные осадки, преимущественно мокрый снег. Температура днем +1...+3, ночью около 0 градусов.

В Великих Луках небольшие осадки, преимущественно дождь. Температура днем +1...+3, ночью 0...+1.