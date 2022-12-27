Псковские студенты выступили перед раненными в ходе СВО бойцами

11:42, 27 декабря 2022, ПАИ

Студенты Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова выступили перед бойцами 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии и второй бригады спецназа, которые находятся на лечении в военном госпитале им. Бурденко в Москве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении культуры.

Вместе с другими волонтёрами и уполномоченным по правам ребенка в Псковской области Наталией Соколовой студенты колледжа искусств вручили военнослужащим более 100 новогодних подарков.

Молодые артисты выступили в пяти отделениях больницы, прошли по палатам, где лежат раненные во время специальной военной операции. В исполнении Анастасии и Владислава прозвучали песни «Катюша», «Огонёк», «Тёмная ночь», «Тучи в голубом», «Идёт солдат по городу» и другие.