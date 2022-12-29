Соцвыплаты в Псковской области проиндексированы на 5,5%

13:09, 29 декабря 2022, ПАИ

Размер денежных выплат и пособий в Псковской области в следующем году увеличен на 5,5 % — соответствующий закон депутаты регионального парламента приняли на декабрьской сессии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Индексация коснётся социальных выплат, предоставляемых нескольким категориям граждан: это многодетные семьи, дети-сироты, приёмные родители и опекуны, ветераны труда и бывшие сельские специалисты, труженики тыла, реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий.

Также на 5,5 % увеличится размер ежемесячной компенсационной выплаты для возмещения вреда здоровью инвалидам вследствие военной травмы, полученной в результате выполнения задач в условиях чрезвычайного положения и при вооружённых конфликтах.

Финансовые средства на индексацию социальных выплат и пособий предусмотрены в областном бюджете на 2023 год.