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Общество

Соцвыплаты в Псковской области проиндексированы на 5,5%

Размер денежных выплат и пособий в Псковской области в следующем году увеличен на 5,5 % — соответствующий закон депутаты регионального парламента приняли на декабрьской сессии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента. 

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Индексация коснётся социальных выплат, предоставляемых нескольким категориям граждан: это многодетные семьи, дети-сироты, приёмные родители и опекуны, ветераны труда и бывшие сельские специалисты, труженики тыла, реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий.

Также на 5,5 % увеличится размер ежемесячной компенсационной выплаты для возмещения вреда здоровью инвалидам вследствие военной травмы, полученной в результате выполнения задач в условиях чрезвычайного положения и при вооружённых конфликтах.

Финансовые средства на индексацию социальных выплат и пособий предусмотрены в областном бюджете на 2023 год.

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