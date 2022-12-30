Небольшие осадки и до +3 градусов ожидается в Псковской области сегодня
Облачная погода и осадки в виде мокрого снега и дождя ночью, ожидаются в Псковской области сегодня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском гидрометцентре.
Днем ожидаются небольшие осадки, преимущественно дождь.
Ветер южных направлений умеренный. Температура ночью от -1 до +1 градусов, днем от +1 до +3 градусов.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
30 декабря 2022
Мошенники разработали новую схему взлома аккаунтов в Telegram
29 декабря 2022
Последняя в этом году гуманитарная помощь бойцам СВО доставлена из Псковской области