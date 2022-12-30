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Общество

Диетолог рассказала, кто лучше переносит алкоголь и дольше не пьянеет

В новогоднюю ночь особенно осторожно нужно относиться к спиртному тем, кто сидел на диете и скинул вес, рассказала врач-диетолог, заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова.  

«Чем больше вес, тем выше толерантность к алкоголю, то есть он лучше переносится. Здесь нужно быть очень аккуратными людям, которые худеют, потому что они привыкли к тому, что хорошо переносят большие дозы алкоголя, а на фоне предновогодней диеты «вырубить» может и гораздо меньшая доза. Мы такое достаточно часто видим у нас в клинике», — приводит слова специалиста РИА Новости.

Татьяна Залетова отметила, что переносимость алкоголя во многом зависит от способности печени перерабатывать его. Алкоголь в организме человека превращается в ацетон, но благодаря работе печени он не причиняет такой вред, как если бы человек выпил чистый ацетон, пояснила она.

По ее словам, европейская популяция переносит алкоголь лучше, чем представители монголоидной расы, например, якуты, буряты или калмыки. Связано это с доступностью, так как в европейской популяции алкоголь появился раньше, европейцы к нему более адаптированы. 

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