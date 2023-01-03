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Общество

Причины супружеских ссор в новогодние праздники назвали психологи

Накопленное недовольство друг другом, маленькая жилплощадь, скука и неумение организовать свой досуг становятся основными причинами супружеских ссор во время долгих новогодних праздников, рассказали опрошенные психологи.

Например, один из супругов может замалчивать недовольство, накапливая обиды, а потом, когда семья находится в одной квартире на протяжении десяти дней, застарелое раздражение вырывается наружу и в итоге становится причиной конфликта, рассказала психолог, специалист по стресс-менеджменту Ксения Левина. Она также советует высказывать свои мысли и пожелания сразу, если что-то в поведении домашних начинает не устраивать, передает РИА Новости. 

По мнению психологов, причиной ссор становится и нарушение личного пространства – особенно это актуально для тех, кто живет в небольших квартирах. В них сложно уединиться, в то время как всем время от времени необходимо побыть наедине с собой.

«Более ревностно к личному пространству относится молодежь, так что эта проблема более актуальна в молодой семье, чем, например, у людей старших поколений», - обратил внимание член Союза охраны психического здоровья Михаил Хорс.

Если нет возможности уединиться в квартире, то психологи советуют, например, выйти на прогулку.

Еще одна распространенная причина семейных ссор во время долгих праздников - банальная скука, добавила психолог-консультант Мария Радченко. Многие люди просто не умеют организовать свой досуг – муж лежит на диване, а жена стирает и убирает квартиру. Зачастую весь отдых сводится к распитию алкоголя, так как члены семьи не нашли других вариантов времяпровождения.

То, через какое время супруги могут начать ссориться во время долгих праздников, зависит от их эмоциональной зрелости. Кто-то начнет конфликтовать практически сразу, а кто-то дотерпит до последнего праздничного дня, чтобы выплеснуть накопившееся за это время недовольство, отметили психологи. «Порой и через пару часов могут начаться конфликты», - констатировала Ксения Левина.

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