Умер военкор и журналист Кирилл Романовский

17:38, 04 января 2023, ПАИ

Военный корреспондент Кирилл Романовский ушел из жизни 4 января. Его друг, коллега Аббас Джума почтил память товарища и рассказал о том, каким запомнил Романовского, сообщает «РИА ФАН».

«Ушел из жизни легендарный военный корреспондент и мой добрый друг Кирилл Романовский. Скажу честно, только с Кириллом в командировках мне было комфортно. У нас никогда не заканчивались темы для разговоров и жаркие споры. Как же много он знал и понимал! Как же часто он был прав, а я ошибался», — рассказывает Аббас Джума.

По его словам, Кирилл Романовский любил чистоту и порядок. «Никогда не забуду, как мы убирались с ним в нашей донельзя грязной после предыдущих жильцов квартире в Судане», — отметил коллега.

Также он рассказал, что журналист любил свою жену, свою страну и своих друзей. «А еще Кирилл не любил сидеть без дела и тратить время впустую. Он как никто знал, что время - это самое ценное, что у него есть. И его не так много оставалось», — обратил внимание друг Кирилла Романовского.

«Спи спокойно, мой дорогой. Я надеюсь, мы с тобой когда-нибудь встретимся, хоть ты в это и не верил», — подытожил Аююас Джума