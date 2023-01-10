Необычный фестиваль конников прошёл в Псковском районе

00:21, 10 января 2023, ПАИ

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В Псковском районе прошёл красочный и яркий фестиваль, который объединил спортсменов, инструкторов и любителей конного спорта, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Программа была насыщенной: соревнования по хоббихорсингу, эстафета и конная игра «Стойло», конкурс на лучший маскарадный костюм, пение рождественских колядок.

Организаторами выступили конно-спортивный клуб «Родина» совместно с Родинским домом культуры. Фестиваль состоялся при поддержке Фонда президентских грантов.

«Хороший пример, как благодаря грантам можно и развивать спортивные направления, и проводить культурные мероприятия, даря праздник взрослым и детям», — отметил глава региона.