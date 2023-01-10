Елена Тимашова назвала два важных аспекта при создании муниципальных округов

12:32, 10 января 2023, ПАИ

На вопрос, какие риски для жителей есть при создании муниципальных округов, ответила на пресс-конференции в медиацентре ПАИ начальник Управления по МСУ и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова.

По её мнению, главное - сформировать эффективную управленческую команду. Также она отметила важность подготовки концепции развития территории.

«Самый главный риск – муниципальное образование в любой форме будет эффективно работать, когда будет четко выстроена управленческая команда и сформирована концепция развития территории. Надо на это обратить внимание и сформировать управленческую компанию с правильными ролями, а также правильно закрепить людей за конкретными территориями», - пояснила Елена Тимашова.