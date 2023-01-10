Почти на 59% снизился уровень заболеваемости ОРВИ в Псковской области

14:36, 10 января 2023, ПАИ

Почти на 59 % снизился уровень заболеваемости ОРВИ в Псковской области с начала года. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

За первую неделю нового года выявлен 3 071 случай заболевания ОРВИ, что ниже эпидпорога на 14,8 %. «Несмотря на улучшение эпидемической обстановки, на 24 человека увеличилось количество госпитализированных», - отмечается в сообщении.

Всего было зафиксировано 95 случаев госпитализации.