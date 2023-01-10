Почти на 59% снизился уровень заболеваемости ОРВИ в Псковской области
Почти на 59 % снизился уровень заболеваемости ОРВИ в Псковской области с начала года. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.
За первую неделю нового года выявлен 3 071 случай заболевания ОРВИ, что ниже эпидпорога на 14,8 %. «Несмотря на улучшение эпидемической обстановки, на 24 человека увеличилось количество госпитализированных», - отмечается в сообщении.
Всего было зафиксировано 95 случаев госпитализации.
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